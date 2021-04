Gli elementi sono ancora troppo pochi per pensare al colpo di scena, ma di certo la visita del procuratore di Insigne in casa Milan ha attirato l’attenzione dei bookmaker. All’indomani del blitz di Vincenzo Pisacane, la suggestione su Insigne in rossonero fa breccia sul tabellone, dove il Milan, come evidenzia agipronews, irrompe nelle scommesse sul futuro del calciatore, a quota 5,00. I tifosi napoletani possono comunque consolarsi: in vista dell’incontro con la società per il rinnovo, in programma a fine campionato, gli azzurri sono ancora saldamente primi in cima alla lista dei bookmaker, con la conferma data a 1,30.