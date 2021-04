Il contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli scade nel 2022, ma al momento il giocatore non ha nessuna intenzione di trattare il rinnovo. Lo riporta Tuttosport, secondo il quale l'attaccante azzurro vuole concentrarsi prima sull'Europeo per poi sedersi con calma a tavolino. Non è della stessa idea De Laurentiis, che vuole risolvere prima la situazione per evitare di perderlo a zero tra un anno.