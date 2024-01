Insigne proposto alla Fiorentina

Che futuro per Lorenzo Insigne? Il fantasista ex-Napoli sta lavorando per tornare in Italia nel corso del mercato invernale interrompendo la negativa esperienza in MLS negli Stati Uniti con il Toronto FC.



Mentre la trattativa con la Lazio non decolla, secondo quanto riportato da Sky Sport l'esterno classe 1991 è stato offerto anche alla Fiorentina che però al momento non è convinta non tanto dal talento di Insigne e dall'utilità tattica, bensì dai costi dell'eventuale operazione che sarebbero inevitabilmente molto alti soprattutto per quanto riguarda lo stipendio da garantire al giocatore.