Grazie ai gol di Zielinski e Insigne, il Napoli batte 2-1 la Juventus nel posticipo della 21esima giornata di campionato (la seconda nel girone di ritorno) in Serie A. Ai bianconeri campioni d'Italia e primi in classifica non basta la rete segnata allo scadere dal solito Cristiano Ronaldo. Gattuso ha la meglio sul grande ex Sarri, distante ben 24 punti in classifica.