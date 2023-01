Un anno fa Lorenzo Insigne firmava il precontratto che lo avrebbe legato al Toronto FC. Ora siamo a poche settimane dall'inizio del nuovo campionato in MLS e l'ex capitano del Napoli è tornato a parlare di quella che è stata la sua scelta svelando alcuni retroscena riguardo le sue possibili destinazioni in passato:



"Avevo delle proposte in Italia però da napoletano e tifoso del Napoli, come ho sempre detto, lì avrei giocato solo con la maglia del Napoli. All'estero avevo qualcosa però il progetto non mi piaceva tantissimo, a differenza di quello del Toronto FC, di fare cose importanti in quattro anni. Non è stato facile perché non sono mai stato lontano da Napoli. La sto vivendo alla grande, mi piace stare a Toronto e voglio divertirmi e vincere qui. Il mio obiettivo è fare bene in questi anni e farmi conoscere per quello che sono dentro e fuori dal campo. Sempre disponibile con tutti per aiutare e spero di lasciare un marchio importante in MLS".