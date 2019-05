Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, attaccante al Benevento nell'ultima stagione, posta una foto su Instagram: "Finora mi sono tenuto tutto dentro, non ero lucido per un saluto generale...lacrime, insonnia, tristezza hanno preso il sopravvento su di me. Quest'anno sono cresciuto molto, ho maturato maggiore esperienza e soprattutto sono diventato tifoso di una squadra: il BENEVENTO! Ringrazio tutti dal primo all'ultimo, ma dentro di me resta una gran voglia di rivalsa. Spero che un giorno...il meno lontano possibile, possa dare a questa città e ai suoi tifosi (I MIGLIORI rispetto a tutti quelli vissuti nella mia pur breve carriera), ciò che meritAno!! Ps: Le chiacchiere le porta via il vento... SOLO e sempre FORZA BENEVENTO!!!".