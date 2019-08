L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto a Radio Kiss Kiss, parlando soprattutto del clima che si respira in attesa della grande sfida di sabato con la Juventus: “Sarà una strana sensazione affrontare Sarri da avversario, ma non dobbiamo più pensarci. Pensiamo solo a fare una grande prestazione per uscire dallo Stadium con un risultato positivo”.



Insigne ha poi parlato del suo ruolo all'interno dello spogliatoio: “Non sono cambiato tanto, sto cercando di mettermi a disposizione della squadra per cercare di dare una mano ai miei compagni e al mister che mi sta dando fiducia. Spero di continuare come ho iniziato con tutta la squadra. Quest'anno oltre alla Juve s'è rinforzata anche l'Inter, ma noi vogliamo arrivare fino in fondo a tutte le competizioni”.



Su Lozano: “Ha tanta qualità, è da poco con noi ma si vede che ha qualcosa. Speriamo possa subito darci una mano”.



Sull'obiettivo scudetto: “Ancelotti ce l'ha sempre detto dal primo giorno del ritiro, quest'anno abbiamo qualcosa per arrivare fino in fondo. Se lo dice vuol dire che ha visto qualcosa in noi che gli ha fatto scattare la scintilla. Se lo seguiamo possiamo fare qualcosa di importante”.