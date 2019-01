La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Lorenzo Insigne: "Tra la gente s’è diffusa la convinzione che Raiola potrebbe spingerlo a guardare altrove, magari ad un big europea, per il futuro. Non è una novità, infatti, che l’attaccante abbia mercato in Europa, ma l’ipotesi che possa muoversi da Napoli è molto, ma molto remota. Per lui ci vorrebbe veramente un’offerta tanto, ma tanto indecente. Se Aurelio De Laurentiis ha chiesto 100 milioni per Allan, è facile immaginare che la valutazione di Insigne arriverà a 150 milioni. Cifre che servono soltanto per far lavorare la fantasia, perché nella realtà il ragazzo è destinato a essere la bandiera del Napoli ancora per diversi anni"