L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne ha dichiarato dopo il gol segnato nella vittoria per 4-0 in amichevole dell'Italia con la Repubblica Ceca: "Oggi ho compiuto 30 anni, sono un vecchietto. L'ultimo test era importante ed è andato bene, ma ora dobbiamo recuperare le energie per iniziare al meglio gli Europei".



"Sono contento della fiducia del ct, Mancini ci mette nelle condizioni ideali per rendere al massimo. Cerchiamo di giocare un grande calcio, anche se è ancora presto per dire dove possiamo arrivare. Non siamo più abituati a giocare davanti al pubblico, i 16mila spettatori dello stadio Olimpico ci daranno una grande spinta".