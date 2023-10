Lorenzo Insigne si è pentito di aver scelto l'MLS e il momento negativo del Toronto Fc lo sta spingendo verso un ritorno in Serie A. Secondo il Messaggero l'ex-Napoli sta spingendo per un approdo alla Lazio e più volte ha contattato e parlato direttamente con il suo ex-allenatore Maurizio Sarri per capire la fattibilità dell'affare.