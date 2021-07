Attraverso la sua pagina Instagram, Lorenzo Insigne ha condiviso la sua gioia per la vittoria dell'Europeo: "È voluta, sognata, desiderata fin da quando da ragazzino mi addormentavo negli spogliatoi prima di allenarmi… anni di sacrifici per arrivare fin qui ma ne è valsa la pena… La dedico a mia moglie, ai miei figli e all’intera mia famiglia che non mi ha mai lasciato solo".