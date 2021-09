L'attaccante della Nazionale Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Rai Sport a margine della conferenza stampa di presentazione del match di qualificazione al Mondiale contro la Lituania. Partita alla quale non prenderà parte per motivi personali, che gli sono valsi l'autorizzazione del ct Mancini di fare ritorno a Napoli. Nello specifico, il giocatore ha avuto l'ok per stare vicino al padre, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di lieve entità.



Per il '10' azzurro può iniziare dunque la preparazione del big match del prossimo turno di campionato contro la Juventus, alla quale arriva con ancora molta incertezza relativamente al suo futuro: "Il mancato rinnovo mi condiziona? No, non mi faccio condizionare quando porto la maglia del Napoli e non mi faccio condizionare quando porto la maglia della Nazionale. Quando sono qui penso all'Italia, quando sono a Napoli a quella del Napoli".