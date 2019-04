in pochi mesi e sta toccando ora i suoi minimi. All’epoca i due festeggiavano insieme il gol ritrovato dal fantasista dopo un lungo periodo di astinenza (Insigne non segnava in campionato dal 2 novembre), oggi invece fa rumore. La smentita pubblica di Ancelotti è puro buon senso, serve ovviamente a gestire una situazione complicata, di per sé del resto abbastanza eloquente.Se non gli sono piaciuti i fischi del San Paolo dopo il gol fallito intorno al quarto d’ora della ripresa, non gli è piaciuta nemmeno e forse soprattutto la sostituzione immediata effettuata da Ancelotti, troppo precipitosa e inopportuna per un capitano. In sostanza,. Né più né meno. E forse quella più clamorosa l’ha sciupata all’Emirates (dove a mio avviso ha giocato peggio). Su un cross radente di Callejon, Insigne a rimorchio calciò di prima intenzione, a botta sicura. Il più classico dei rigori in movimento. Ma quante volte dopo un errore clamoroso sentiamo la frase: “Ha sbagliato un rigore in movimento”? Son gol che si sbagliano, questi. Lo stesso Ramsey al ritorno se n’è mangiato uno simile.Ecco invece il principale capo d’accusa contro Insigne:. Rispondetemi un attimo: si tratta di un errore così grave da meritare fischi e sostituzione?La posizione è defilata e Maitland-Niles (che è un vero fulmine) sta per intervenire col piede sinistro. Il pallone non è a terra ma rimbalza, così Insigne tenta la soluzione più difficile, che però è anche l’unica a disposizione.Vien giù lo stadio e Ancelotti accelera il cambio.. Trovo invece che in questa situazione si sia lasciato un po’ prendere, perché Insigne fino a quel momento era stato uno dei migliori in campo. Nel primo tempo, tra l’altro, occasioni anche maggiori le avevano sprecate Milik e Callejon, non certo Insigne. Ecco perché. Dovremmo allora interpretare l’errore di Insigne come l’ultimo di una lunga serie, la famosa goccia che fa traboccare il vaso. Mi viene in mente la scivolata di Zielinski su assist dello stesso Insigne nella partita di Londra. Sorvolo invece sui più freschi tentativi di Mertens contro l’Atalanta.- C’è poi un’altra considerazione da fare: in campionato, nel girone di ritorno, Insigne ha segnato soltanto due reti (tra un infortunio e una squalifica). Il dato non sembra dipendere tanto dal “nuovo ruolo” o dal sistema di gioco di Ancelotti, con cui a onor del vero da settembre a dicembre aveva fatto benissimo. Piuttosto(segnò solo tre reti nel girone di ritorno). E c’era Sarri e il suo beneamato 4-3-3.Ancelotti ad esempio ha commesso diversi errori prima e durante Arsenal-Napoli, la gara di andata che ha compromesso pesantemente il passaggio del turno.Su tutti, la scelta del modulo da contrapporre al 3-4-1-2 dell’Arsenal, e soprattutto il ripiego consistente nel tenere basse le ali del 4-4-2, abbandonando di fatto le proprie punte a un 5 vs 2 pressoché perpetuo quando i Gunners impostavano.per arginare Lacazette e Aubameyang. I problemi erano allora Kolasinac e Maitland-Niles, altissimi e in ampiezza. Risposta del Napoli: Callejon e Zielinski praticamente inchiodati.LE CORREZIONI DI ANCELOTTI –È stato ‘tradito’ da un’ingenuità di Meret e dalla poca precisione in fase realizzativa dei suoi giocatori migliori (vedi alla voce occasioni sprecate). Il Napoli infatti ha giocato alla pari contro un Arsenal molto più in difficoltà rispetto alla partita dell’Emirates.In Champions del resto le cose migliori il Napoli le aveva mostrate con la difesa a tre.Il primo è stato riportato più avanti dopo le difficoltà in impostazione incontrate a Londra (e Zielinski a mio avviso ha snellito la manovra). Il secondo ha giocato addirittura sul centrodestra, ossia piuttosto lontano dalla ‘sua’ zona. O meglio,(ala sinistra nel tridente). Nondimeno Insigne ha saputo rendersi pericoloso sia direttamente, attaccando in verticale la difesa altissima e piattissima dei Gunners, sia indirettamente, svariando su tutto il fronte d’attacco., se è vero che nella ripresaper Maksimovic (e arretrando Callejon: terzino!). Notate di nuovo la posizione di Insigne e Fabian Ruiz, stavolta esterni a piede invertito.YOUNES ERA GIÀ PRONTO –aveva già iniziato ad attaccare ugualmente e pericolosamente la profondità, servendosi dei suoi tagli in diagonale.rispetto alla catena Ruiz-Ghoulam del primo tempo.L’intuizione di Ancelotti sembrava più che giusta.Ma guardate qui sotto l’inizio dell’azione in questione, al momento del bel lancio di Zielinski per Insigne.