Instagram ha disabilitato il profilo di Alessandra Mussolini. Perché ha pubblicato delle foto sulla tomba di famiglia al cimitero di Predappio, dove è sepolto suo nonno Benito. Omaggiato settimana scorsa, alla vigilia del 25 aprile, dagli ultras della Lazio in Piazzale Loreto a Milano in occasione della trasferta in Coppa Italia contro il Milan. Tra l'altro ieri il Giudice sportivo di serie A ha deciso si chiudere la Curva Nord biancoceleste allo stadio Olimpico di Roma una giornata (con la condizionale) per i cori razzisti a Bakayoko.



La stessa Alessandra Mussolini ha scritto su Facebook: "CENSURA. Mi è stata notificata la disabilitazione del profilo #Instagram dopo la pubblicazione delle fotografie fatte sulla tomba della mia famiglia #Mussolini. Questa vera e propria discriminazione offende non tanto sul piano politico (in un momento importante della campagna elettorale mi viene impedito l'utilizzo dei social), ma soprattutto dal punto di vista personale. Evidentemente, questo è il grado di democrazia e di libertà che viene garantita alle persone perbene: quelle che insultano, minacciano, inveiscono ogni giorno coperte dall'anonimato vengono invece coperte e tutelate. Ovviamente non mi fermeranno nè ora nè mai!".