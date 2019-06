Il futuro di Daniele De Rossi è ancora da scrivere tra la tentazione Boca Juniors e quella dei Los Angeles Fc. Un tifoso argentino, dopo aver letto le indiscrezioni su un imminente accordo col club della città degli angeli, ha commentato un post su Instagram apostrofando come "mercenario" l'ex capitano della Roma per aver scartato l'ipotesi Boca dopo. "Sono 10 anni che dici che vuoi giocare col Boca poi accetti un campionato inferiore come quello americano. Sei un mercenario anche tu". Ferma la risposta della signora De Rossi, Sarah Felberbaum: "Mio marito non ha ancora firmato con nessuno, quindi per favore la prossima volta che decidi di insultare pubblicare assicurati che quello che hai letto sia la verità e non alcune notizie a caso".