171. È il numero dei tifosi della Juventus individuati, e successivamente colpiti dal Daspo per aver intonato cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku dalla curva in occasione della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter all'Allianz Stadium dello scorso 4 aprile (match finito 1-1, semifinale d'andata). Identificati dalla Digos grazie al prezioso aiuto delle numerose videocamere dell'impianto, saranno costretti a restare fuori dagli stadi, ma non solo: essi rischiano molto di più.



Precisamente un processo penale: la Procura di Torino infatti, svela La Gazzetta dello Sport, ha aperto una indagine e l'ipotesi di reato è quella di istigazione e propaganda all'odio razziale. I cori sono stati intonati pure nei minuti finali della sfida, in occasione del rigore realizzato da Lukaku che era valso il definitivo pareggio. Il tutto con la reazione del belga, prima ammonito per la seconda volta dall'arbitro Massa e poi 'graziato' dal presidente della Figc Gabriele Gravina.