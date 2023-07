Lo scorso 21 maggio, dopo la gara tra Valencia e Real Madrid, il tecnico dei Blancossi è espresso con toni molto duri nei confronti del pubblico locale, che durante la partita si è reso protagonista di cori beceri contro il brasiliano Vinicius, più volte chiamato scimmia. La difesa del club ha negato tali cori, spiegando come in realtà i tifosi hanno urlato 'Tonto', 'scemo'.La APAVCF, l'associazione dei piccoli azionisti del Valencia, ha oggi deciso di denunciare il tecnico del Real Madrid, accusato per le sue dichiarazioni in cui dava del 'razzista' al pubblico del Mestalla.