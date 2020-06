Neymar denunciato in Brasile per omofobia. L'attivista LGBT Agripino Magalhaes ha annunciato su Instagram di voler presentare una denuncia per "omofobia e incitamento all'odio" nei confronti dell'attaccante del PSG, per aver definito il compagno bisessuale della madre "un piccolo gay". La vicenda nasce da auna registrazione audio di una conversazione privata tra Neymar e amici trapelata sulla stampa: parlando di Tiago Ramos (22 anni), fidanzato di sua madre Nadine Gonçalves (52), lo definisce "piccolo gay" e "figlio di puttana". Nessun commento dall'entourage di Neymar.