Nikola Ninkovic, trequartista dell'Ascoli, è stato squalificato per tre giornate. Sostituito al 71esimo, nel ko contro il Pordenone, l'ex Genoa si è scagliato contro l'arbitro una volta uscita dal campo. Questo quando scritto dal Giudice Sportivo: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sanzione); per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto ingiustificatamente ad un Assistente un epiteto insultante e un'espressione blasfema, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, reiterato la sua condotta offensiva e ingiuriosa mentre veniva allontanato con forza negli spogliatoi". Tre giornate e 2mila euro di multa.