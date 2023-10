C'è un Pavel Nedved che gioca ancora a calcio e lo fa nel Girone D del campionato piemontese di seconda categoria. Non si tratta però dell'ex stella ed ex vicepresidente della Juventus, bensì del figlio. Pavel Jr milita infatti con la maglia della Nuova Lanzese con cui domenica scorsa ha disputato un match in casa dell'Atletico Alpignano.



MAXI SQUALIFICA - In seguito al match, ecco il comunicato del giudice sportivo, che consegna al figlio d'arte un verdetto pesante. Saranno ben 6 le giornate di squalifica per "condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, consistita nell'essere stato dapprima espulso per insulti e ingiurie, quindi nell'aver reiterato tale condotta dopo la notifica del provvedimento, altresì sputando a terra vicino all'arbitro stesso, senza attingerlo."