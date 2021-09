Insulti di stampo razzista, prima di Juventus-Milan, gara terminata 1-1, a Mike Maignan. Il nuovo portiere del Milan, che ha ereditato i guanti da Gigio Donnarumma, finito al Psg, nel corso del riscaldamento è stato insultato da alcuni tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium.



Il Milan, in merito ai deplorevoli insulti rivolti al proprio numero 16, già nella giornata di ieri si è messo in contatto con la Juventus, che aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili, che erano due. E infatti, già nella giornata di oggi, i colpevoli sono già stato individuati e segnalati.