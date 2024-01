Insulti razzisti a Maignan: procedimento penale a carico dell'autore

Non solo il calcio, anche la Giustizia ordinaria dà risposte forti dopo gliricevuti dain occasione di, match valido per la 21ª giornata di Serie A:e denunciata per il reato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (604 bis) in merito alla partita di domenica scorsa.- Lo ha reso noto il Procuratore,Lia, in un comunicato, precisando che ieri la Procura ha ricevuto una prima informativa sulla vicenda: le indagini, ha fatto sapere la Procura, continuano per verificare nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto, se vi sono altre persone responsabili e il ruolo attivo della persona denunciata.- Si tratta, come noto dalla giornata di ieri, di un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell'ordine e nei cui confronti il questore Alfredo D'Agostino ha emesso un. L'uomo è stato anche denunciato in stato di libertà.- L'Udinese, inoltre, ha fatto un passo in più rispetto al Daspo annunciando che "l soggetto in questione. La società conferma il suo impegno contro il razzismo e ritiene fondamentale l’applicazione di misure forti per mandare un concreto messaggio contro le discriminazioni, non solo nel calcio, ma nella società".- Nel frattempo il Giudice Sportivo ha adottato il pugno duro, sanzionando l'Udinese conLa società friulana, ha reso noto Ansa, sta valutando se presentare ricorso.