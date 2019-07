Pugno duro contro il razzismo. Il Chelsea non fa sconti ai propri tifosi per gli insulti e i buu discriminatori rivolti da alcuni suoi sostenitori all'indirizzo di Raheem Sterling durante la sfida contro il Manchester City a Stamford Bridge dell'8 dicembre 2018: cinque tifosi si sono pentiti e hanno ricevuto un Daspo da uno a due anni; peggio è andata a un altro fan dei Blues, daspato a vita per non aver riconosciuto la propria responsabilità. "​Siamo fieri di essere un club inclusivo dove le persone di razze e culture diverse sono benvenute. Tutti i nostri tifosi dovranno sempre ricordare che ogni loro parola o azione può offendere chi sta attorno e l’intera comunità. Continueremo a lavorare e a collaborare con i nostri supporters per arginare qualunque forma di discriminazione", spiega il Chelsea sul proprio sito ufficiale.