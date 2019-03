Il razzismo nel calcio non conosce confini: dai grandi stadi ai campetti di periferia. Ieri sera a San Siro dalla Curva Nord dell'Inter sono partiti ululati e 'buu' nei confronti del centrocampista Kessie del Milan, senza alcun intervento da parte dell'arbitro.



Il giorno prima a Cairo Montenotte in provincia di Savona (Liguria) un 14enne portiere della Priamar è stato insultato con epiteti razzisti ("Nero di m...") da alcuni coetanei che erano fuori dallo stadio Brin, dove gioca in casa la Cairese. L'arbitro Cinzia Oliva ha sospeso due volte la partita, che poi è finita in pareggio.



La madre del ragazzino si dice "molto amareggiata per il figlio rimasto ferito, è una vergogna". La Priamar sottolinea "l'estraneità della società Cairese, che si è prodigata per cercare di limitare gli atteggiamenti incivili di questo pseudotifosi. L’episodio non va minimizzato, ma non diamo troppo peso a un gruppetto di maleducati".