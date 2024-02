Die rassistischen Kommentare auf Social Media gegen Dayot Upamecano sind absolut verabscheuenswert. Der FC Bayern verurteilt diese aufs Schärfste. Wer solche Kommentare absetzt, ist kein Fan unseres Vereins. Wir stehen hinter dir, Upa! — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2024

Non è stata la sua serata, ma nel post partita si è andati oltre. Dayot Upamecano è stato il protagonista in negativo di Lazio-Bayern Monaco, provocando il rigore poi trasformato da Immobile e lasciando la squadra in dieci per l'espulsione, sui social i tifosi del Bayern se la sono presa con lui, anche con insulti razzisti, comportamento condannato su X dal club tedesco: "Chiunque scriva parole odiose come queste non è un tifoso del nostro club.