Insulti razzisti contro Walker dopo Juventus-Manchester City: le reazioni del calciatore e il comunicato del club

Il difensore inglese del Manchester City si è trovato, subito dopo la partita, al centro di una vile ondata di insulti razzisti sui social.Una situazione spiacevole che ha spinto Walker a esporsi pubblicamente per denunciare l'accaduto e chiedere un intervento deciso delle autorità e delle piattaforme social. "Le autorità devono fermare queste cose", ha dichiarato Walker pubblicando i messaggi offensivi ricevuti.L’episodio non è passato inosservato al Manchester City, che è immediatamente intervenuto con un comunicato ufficiale a difesa del proprio giocatore. "Il Manchester City condanna fermamente gli insulti razzisti di cui è stato oggetto Kyle Walker online dopo la partita di ieri sera. Ci rifiutiamo di tollerare qualsiasi tipo di discriminazione, che avvenga negli stadi o online. Offriremo a Kyle il nostro pieno supporto dopo il trattamento disgustoso che ha ricevuto". Con queste parole, il club ha voluto sottolineare il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di razzismo, un impegno che va oltre il campo da gioco.Walker, dal canto suo, ha ribadito con forza la necessità di porre un freno a questi attacchi ripetuti. "Nessuno dovrebbe essere soggetto del tipo di razzismo e minacce che ho ricevuto online dall'ultima partita. Instagram e le autorità dovrebbero impedire che ciò accada per il bene di tutti coloro che soffrono di questo. Non è mai accettabile". Il suo appello è un chiaro segnale di quanto sia urgente affrontare il problema con misure concrete e risolutive.Il difensore ha anche voluto rivolgersi direttamente ai tifosi del City in un momento complesso per la squadra, che sta affrontando un periodo di difficoltà e critiche. "Ai nostri tifosi, continueremo a lavorare come squadra per fare meglio e migliorare".