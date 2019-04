Il rigore di Kessié, l'esultanza e il post-partita incendiario insieme con il "caso Bakayoko-Kessie" contro Acerbi hanno letteralmente fatto esplodere i tifosi di Milan e Lazio. Ciro Immobile si è esposto in difesa del compagno di squadra e, come reazione, è arrivata una pioggia di insulti contro l'attaccante della Lazio e, purtroppo, contro la bellissima moglie Jessica Melena.



Insulti pesanti alcuni dei quali hanno prima fatto scattare la splendida Jessica che ha pubblicato una storia su Instagram in cui "minacciava" di "tagliare gli attributi" a chi avesse continuato ad insultare i figli della coppia (Jessica e Ciro hanno due figlie ed è in arrivo un terzo figlio) e poi ha condiviso lo screen di uno dei vergognosi insulti arrivati.



"Criticate me, Ciro, quello che vi pare! Ma non toccate i nostri figli che vi taglio gli attributi che non avete! Chiaro… Fate schifo, solo questo ho da dire”, ha concluso in maniera lapidaria Jessica. Ecco gli screen e le foto della splendida Jessica nella nostra gallery.