Una presa di posizione importante da parte del Grosseto Calcio che nella serata di ieri ha licenziato Tommaso Casalini, vice allenatore della formazione Giovanissimi del club in seguito a un post social insultante la ormai celebre Greta Thunberg. L'allenatore aveva infatti postato una frase sessista e irrispettosa: "Questa t..ia! 16 anni, può andare a battere. L’età l’ha".



Un post gravissimo e ripreso subito dal Grosseto che prontamente ha preso una decisione altrettanto grave e ha scelto di licenziare l'allenatore annunciandolo con un post su Facebook: "In seguito a quanto apparso sui social, l’Unione Sportiva Grosseto 1912 comunica il licenziamento del vice allenatore dei Giovanissimi A, Tommaso Casalini, per un comportamento non consono alla linea tracciata dalla società che punta sui valori morali prima ancora che sui valori tecnici. Vista la gravità di quanto affermato dal signor Casalini, la società ha provveduto a sollevare lo stesso dall’incarico con effetto immediato, dissociandosi completamente dalle affermazioni lette su Facebook, riservandosi di procedere per vie legali per tutelare la propria immagine nelle sedi opportune".