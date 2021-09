Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, parla alla CNN, dicendo la sua sul razzismo e sugli attacchi social: "Sì, è vero, ci stiamo mettendo in ginocchio, alla fine tutti applaudono. Ma a volte dopo il match c'è subito un altro insulto. I capitani di ogni squadra, più 4 o 5 giocatori di grande personalità dei club, dovrebbero avere un incontro i Ceo di Instagram, i governi, la FA e la PFA, sedendoci a un tavolo e trovare un'intesa. Se vuoi fermare qualcosa, puoi farlo. Noi giocatori possiamo dire 'Sì, possiamo boicottare i social media', ma penso che siano le società a doverci venire incontro, trovando un modo per far finire tutto ciò, e penso che possano farlo per davvero".