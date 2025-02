Insulto all'arbitro, due giornate a Bellingham. Real Madrid pronto al ricorso

Getty Images

Ildovrà fare a meno dinelle prossime partite, ma non si accontenta di tirare un sospiro di sollievo: si cerca di togliergli la squalifica.I Blancos temevano una vera e propria stangata per il centrocampista inglese dopo quanto accaduto nel corso del primo tempo della sfida con l'Osasuna dello scorso 15 febbraio, valida per il 24esimo turno di Liga: Bellingham era stato punti con un rosso diretto per aver rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro. Ora è arrivata la decisione definitiva sulla sua sanzione.

- Nel corso degli ultimi giorni erano circolate diverse ipotesi sulla portata della squalifica, si era ipotizzato anche un massimo di 12 turni di stop. Bellingham, però, se la cava con molto meno.Il centrocampista inglesee salterà dunque le prossime due sfide di campionato: contro il Girona (il 23 febbraio) e il Betis (in programma il 2 marzo).- Ma per cosa era stato espulso Bellingham? nel suo referto, il direttore di gara Munuera Montero ha spiegato: "Al 40’, il giocatore (5) Bellingham, Jude, Victor William è stato espulso per il seguente motivo: per essersi rivolto a me, che ero a pochi metri di distanza, nei seguenti termini: ‘’".

Questa versione dei fatti è stata successivamente smentita sia da Bellingham sia da Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid.- Due giornate di stop, ma il Real Madrid non ci sta: secondo As, i Blancos sono pronti a ricorrere contro la squalifica, sostenendo che Bellingham non abbia mai pronunciato l'espressione ''.Il Real ha presentato una relazione firmata da alcuni esperti nel campo della lettura labiale forense, attraverso la quale si sostiene che in realtà il termine usato dal centrocampista inglese sia stato ''.

Secondo il Real Madrid si tratterebbe di una differenza non da poco, perché la seconda espressione è di uso comune tra i giocatori in campo e non rappresenterebbe un qualcosa di offensivo o dispregiativo.