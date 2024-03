Inter: 120 milioni di euro di ricavi garantiti, ma l'eliminazione dalla Champions costa un incasso monstre

Redazione CM

L’Italia si è svegliata senza alcuna squadra di Serie A ai quarti di finale di Champions League. Dopo l’eliminazione di Napoli e Lazio (per mano di Barcellona e Bayern Monaco), l’ultima formazione a non aver centrato il pass per il turno successivo della massima competizione internazionale è stata l’Inter, sconfitta dall’Atletico Madrid. Rigori fatali per gli uomini di Simone Inzaghi, complici gli errori decisivi (durante la lotteria finale) da parte di Sanchez, Klaassen – subentrati appositamente durante i supplementari – e del capitano e numero 10 Lautaro Martinez. Colchoneros ai quarti e nerazzurri che non riescono a replicare lo straordinario cammino dello scorso anno.



INCASSI SINO A ORA – Al di là del mancato raggiungimento di un obiettivo stagionale, possiamo comunque analizzare come il percorso dell’Inter in quest’edizione di Champions League, unite alla qualificazione al Mondiale per Club (che si disputerà nell’estate 2025 negli Stati Uniti) e alla vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (ricavi che, con una stima approssimativa, si avvicinano a una cifra compresa tra i 55 e i 65 milioni di euro – 50/60 dal Mondiale per Club più un bonus da 8 milioni grazie al successo di Riyad -), abbia fruttato un incasso cospicuo nelle casse della società di Viale della Liberazione. Sulla base dei dati a disposizione, come rilevato anche da Calcio&Finanza, l’Inter ha ricavato 15,64 milioni di euro (cifra identica per tutte le italiane) per merito del bonus partecipazione. A questa cifra va aggiunto il ranking storico pari a 20,5 milioni di euro, uniti ai 7,93 del market pool di quest’annata. Il ricavo viene arrotondato dai bonus ottenuti dai risultati in questo percorso (11,19 milioni di euro) e una cifra fissa pari a 9,6 milioni valida per la qualificazione agli ottavi, per un totale stimato - lato UEFA - da 65,64 milioni di euro (cifra inferiore ai 99 milioni di euro dello scorso anno). Complessivamente, l’Inter incasserà una cifra vicina ai 120 milioni dai risultati stagionali ottenuti.



RICAVI SFUMATI – Chiaro che replicare l’arrivo in finale della scorsa annata avrebbe arrotondato l’incasso per la società di Viale della Liberazione. Attraverso i dati a disposizione dell’ultima stagione, possiamo ipotizzare e stimare ciò che l’Inter sarebbe riuscita a incassare da qui sino al termine della stagione. Partiamo dai dati certi: la mancata qualificazione ai quarti ha fatto perdere al club 10,6 milioni di euro, che si vanno a unire ai 12,5 per l’arrivo in semifinale e ai 15,5 per il traguardo finalissima (più altri 4,5 per la vittoria della Champions League). L’eventuale qualificazione alla Supercoppa Europea avrebbe garantito altri 3,5 milioni di euro. A queste cifre, ipotizzando un cammino perfetto, va aggiunto un bonus di 14 milioni per i successi ottenuti (2,8 a vittoria, altrimenti 930mila euro per ogni pareggio ottenuto). In ultimo, va calcolata una stima dei possibili incassi per le sfide da disputare in casa in Champions League: basandoci sugli ultimi dati sui prezzi dei biglietti e su un media di spettatori pari a 72.924, si può ipotizzare un incasso medio compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro netti, senza contare la differenza di introiti (pari a 33,5) tra i 65,5 milioni di euro e i 99 (incassati nella stagione '22/'23) che riguardano i diritti tv della Champions League. Il totale sfumato, dunque, lato UEFA, sempre se l’Inter avesse percorso un cammino perfetto sino allo stadio Wembley di Londra, si aggira intorno ai 70 milioni di euro.