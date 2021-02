Per preparare la sfida scudetto contro il Milan di domenica prossima, l'Inter ha oggi disputato una sgambata contro la Vis Nova Giussano, che si è conclusa con il risultato di 14-0 per i nerazzurri: primo tempo concluso 6-0, con doppiette di Sanchez e Gagliardini e gol di Pinamonti e Vecino, altri otto gol nella ripresa. Altra doppietta per Sanchez, poi Pinamonti e Gagliardini, il giovane Akhalaia, Darmian e Bonfanti.