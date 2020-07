Candreva e D'Ambrosio sono pronti a firmare il rinnovo del contratto sino al 2022 con l'Inter, che conferma pure Young il quale allungherà di un anno la permanenza milanese. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel girone degli incerti ci sono Moses e Biraghi, in prestito da Chelsea e Fiorentina: il loro futuro resta ancora da decidere.



Di Asamoah si sono perse le tracce per colpa del malanno al ginocchio: il ghanese ha giocato l’ultima partita vera a ottobre e ha un altro anno di contratto. C’è anche Lazaro, arrivato per quasi 25 milioni un’estate fa: l’austriaco, bocciato alla prova Conte, adesso è in prestito al Newcastle e difficilmente ritornerà ad Appiano Gentile.