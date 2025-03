Inter, -2 settimane dal Bayern: cosa dice Germania-Italia a Inzaghi

Countdown., gara valida per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Partiamo dagli, entrambe le squadre sperano di recuperare i calciatori attualmente in infermeria:da una parte;dall'altra. Senza dimenticare gli esterniNessuna speranza invece per Zielinski.Intanto l'allenatore nerazzurroé. Il primo, schierato dal ct Nagelsmann come capitano nel ruolo di terzino destro in entrambe le partite, ha segnato. Due per i suoi compagni di squadra Goretzka e Musiala, con i quali formerà il triangolo di

Infatticontro gli Azzurri, al contrario del franceseopposti rispettivamente a Bastoni e all'ex di turno Pavard., in goal in entrambe le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 vinte in casa contro l'Albania di Asllani e la Lettonia. Il nazionale inglese classe 1993 sarà protagonista di un interessantee non sentirli.

a Dortmund. L'Inter dovrà resistere in difesa (quella nerazzurra finora è la migliore di tutta la Champions League con 2 soli goal subiti in 10 gare), ma senza chiudersi troppo dietro. In questo senso saranno di vitale importanza le uscite in costruzione dal basso nonostante il pressing dei tedeschi e le ripartenze. Con l'obiettivo digià quasi tutto esaurito.