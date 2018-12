BREAKING - EXCLUSIVE: Nike Inter Mashup jersey leaked: https://t.co/R1gl2vtOsR — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 29 dicembre 2018

. No, non in questa stagione, ma nella prossima, nel 2019/20, quando la società nerazzurra festeggerà i 20 anni di partnership con Nike, nel secondo anno interista di, ilSvela il tutto il sito specializzato Footy Headlines, che spesso ha anticipato in anteprima le maglie dei top club in Europa. E, in onore dei 20 anni, l'Inter e la marca del baffo hanno deciso di mettere insieme tutte le divise. Un, una composizione d'oro che ricorderà la fine degli anni '90, l'era, i successi di, il triplete die anche gli anni non facili, prima dell'avvento di Suning. Ci sarà dentro un po' di tutto, ma non le partite da giocare quest'anno: già, la maglia verrà venduta ma non verrà utilizzato dae compagni in gare ufficiali.