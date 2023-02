Passare il turno di Champions contro il Porto, potrebbe significare tanto per l’Inter in ottica mercato. L’eventuale ricavato dalla competizione, infatti, consentirebbe ai nerazzurri di non sacrificare pezzi da novanta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il primo aspetto, innanzitutto: non sono più 60 i milioni di euro che il club dovrà realizzare attraverso le cessioni entro il 30 giugno. La cifra corretta è la metà, ovvero 30 milioni. E questo già di per sé diminuisce la pressione su un’operazione in uscita da concludere in fretta, subito dopo la fine della stagione, entro la chiusura del bilancio in corso. Ma la cifra può essere ancora ridotta. Perché, come già ricordato, l’Inter contro il Porto non si gioca solo la gloria di un accesso tra le prime otto d’Europa, ma anche una cifra intorno ai 20 milioni di euro, tra il premio qualificazione della Uefa e l’automatico futuro incasso di San Siro per il quarto di finale. Vorrebbe dire quasi annullare la necessità di un addio immediato”.