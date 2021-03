Mentre il fondo statunitense Fortress si sta defilando, cresce l'interesse di un pool di altri investitori americani, pronti a confluire in uno o più fondi e intenzionati a investire circa 250 milioni di euro nell'Inter.



Fine aprile o inizio maggio sarà il momento della verità: la strada di un finanziamento può essere propedeutica a rilevare il 31,05% ora in mano a LionRock. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe un modo per aggiungere stabilità, premettendo la voglia di Zhang (confermata anche ieri durante il Cda) di restare al timone.