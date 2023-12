Vincere per il primato. Martedì sera l'Inter gioca con la Real Sociedad a San Siro l'ultima partita nella fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale, ma sono obbligati a vincere per passare come primi nel girone e garantirsi così un sorteggio con meno rischi.



POKER FACE - Simone Inzaghi prepara quattro novità di formazione rispetto all'undici iniziale schierato sabato scorso nella vittoria per 4-0 contro l'Udinese. In difesa Carlos Augusto è favorito su Bastoni, mentre Darmian è pronto ad arretrare. Così sulla fascia destra, al posto dell'infortunato Dumfries, ci sarà Cuadrado. A centrocampo chance da titolare per Frattesi, con Barella inizialmente in panchina. Dove ci sarà pure Lautaro, con in campo Sanchez al fianco di Thuram.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.