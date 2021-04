Niente Superlega e nulla di fatto dal punto di vista societario. In casa Inter sembra che sia stato fatto un passo indietro di qualche mese con i dubbi sul futuro societario che tornano di gran prepotenza a preoccupare i tifosi, a maggior ragione in seguito alle dichiarazioni di Antonio Conte.



Secondo il Sole24Ore Suning assistito da Goldman Sachs ha fatto ripartire il processo di sondaggi nel mercato al fine di ottenere un prestito da 250 milioni di euro per chiudere senza ansie la stagione.



Sono 3 i fondi interessati, tutti e 3 made in USA: ​Fortress , King Street Capital Management e ​Bain Capital Credit. Cosa può cambiare rispetto al passato? La risposta rispetto ai bond emessi finora è nelle garanzie che la proprietà cinese dovrà garantire. Un po' come successo con Yonghong Li ed Elliott, infatti, se Suning non dovesse risarcire il prestito in garanzia verrebbero date azioni del club che potrebbe quindi passare di mano come successo ai rossoneri in caso di mancati pagamenti.