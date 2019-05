L'Inter dirà addio a Mauro Icardi, ma Antonio Conte ha chiesto fortemente un sostituto a Suning da acquistare sul mercato. Il sogno è Romelu Lukaku in uscita dal Manchester United, ma secondo Tuttosport non vanno sottovalutati i profili di Edinson Cavani (in bilico al PSG) e Edin Dzeko, che non rinnoverà con la Roma.