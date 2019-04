Il Corriere dello Sport elogia la prestazione di Nainggolan, che per 30' è sembrato quello di Roma.



“L’Inter si è avventata sulla partita esercitando una pressione furiosa. I bianconeri solo per 4-5 minuti hanno dato la sensazione di poter uscire dal pressing con il palleggio. Un’illusione. Sono crollati subito, subendo il peso, la forza, i centimetri e la voglia della squadra di Spalletti. L’ha sbloccata Nainggolan, tornato (per mezz’ora, non di più) ai livelli romanisti. Dagli sviluppi di un angolo, con palla fuori area, Politano ha inventato un assist in rovesciata. Il belga era libero, in posizione defilata. Ha preso la mira e colpito al volo. Traiettoria pazzesca dai 25 metri. La palla girava a rientrare verso la porta. Un gol bellissimo a cui ha contribuito l’errore (inusuale) di Szczesny: è andato con una mano sola e ha toccato con il braccio, tradito dall’effetto, senza dare forza e impatto per la deviazione”.