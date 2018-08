Sono quattro i punti che ieri Luciano Spalletti ha voluto approfondire ad Appiano Gentile con l'intero gruppo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia trovato davanti a sé un gruppo giù di morale.



“Mancanza di fame agonistica, assenza di personalità nei protagonisti, scarsa gestione del match e incapacità di reazione al primo episodio negativo, come già successo a Reggio Emilia: questi i quattro capi d’accusa su cui si interroga l’Inter. La bacchetta magica non c’è, neppure una risposta univoca. Spalletti ha parlato e ha trovato davanti a sé un gruppo di giocatori evidentemente giù di morale. Ecco perché, dopo la ramanzina, ha deciso di non affondare il colpo”.