Già nella prima sfida contro il Lugano si sono intravisti i principi e le idee di Antonio Conte. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia le prestazioni di Sensi, Candreva, Perisic e Gagliardini.



“I principi cardine del Conte-pensiero insomma si sono visti e sono stati sviluppati bene fin dall’inizio del match: i nerazzurri si sono difesi a tre, con Candreva e Perisic che in fase di non possesso hanno composto spesso una linea a cinque ermetica, ma recuperata la palla la squadra è stata molto rapida ad assumere un assetto più offensivo grazie all’ampiezza data dall’italiano e dal croato, all’efficacia del palleggio in mezzo al campo e all’abilità negli inserimenti di Gagliardini e Sensi, intelligenti ad approfittare degli spazi a loro disposizione”.