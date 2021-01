Per cullare il sogno scudetto, l'Inter dovrà lavorare su quattro punti in particolare. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Eccolo, il senso del Conte che non può far altro che compattare ancor di più l’Inter: l’ha fatto a più riprese anche con i giocatori, ad Appiano, dal post Natale in poi. E il messaggio di ieri dopo il pareggio di Roma è andato ancora una volta in questa direzione. Nella speranza, per l’Inter, che da qui in avanti accadano queste quattro cose, per cullare sogni di gloria: 1) non ci siano infortuni pesanti nei ruoli chiave, leggi Lukaku; 2) la squadra smetta di fare i conti con la paura di vincere, negli scontri diretti; 3) il fattore “una sola partita a settimana” duri il più a lungo possibile, così da procurarsi un reale vantaggio in una possibile volata tricolore; 4) le seconde linee diano finalmente un apporto decisivo alla causa”.