La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Inter a Torino e spiega come i vari stravolgimenti tattici di Spalletti, abbiano portato ad un solo tiro in porta nella ripresa.



“Nell’Inter non sono titolari Politano, Perisic, Candreva, Keita per noie fisiche e pensieri di mercato. Spalletti sostiene che senza tutti questi esterni non aveva altre possibilità, ecco il 3-5-2 che poi viene demolito. Già nel primo tempo Joao Mario ondeggia tra interno e trequartista, poi nel secondo tempo entra Nainggolan per Miranda (4-3-1-2), quindi si vede Politano per Joao Mario (4-3-3), dopo anche Candreva per Vecino (4-2-4): da tutti questi stravolgimenti non nasce un solo tiro in porta nella ripresa, era successo solo una volta in campionato, contro la Juve. E dire che il Toro è uguale alla Juve da queste parti può essere un complimento ma pure un’offesa. La palla gol più nitida per l’Inter rimane quella di inizio gara, con Lautaro che mette fuori da pochi metri, su invito di Dalbert. I problemi sono tanti: l’esterno sinistro e D’Ambrosio non riescono più a trovare profondità e precisione. Brozovic è soffocato da Ansaldi; Vecino, Joao Mario e dopo Nainggolan non si prendono responsabilità, Icardi e Martinez non chiudono i loro rari scambi. Non resta che il lancio da dietro, ma l’Inter resta ancora a secco per la seconda volta di fila. Nessuno riesce a creare un cerchio vuoto (di avversari) per accorciare la via per la porta. I due tiri da fuori del primo tempo (Icardi e D’Ambrosio) trovano Sirigu attento sul suo fianco destro”.