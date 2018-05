La Champions porta nuovi incassi. Questo è quanto scrive la Repubblica, che spiega come il quarto posto porterà in dote alcuni bonus previsti e anche Pirelli tornerà a versare una cifra di circa 10 milioni di euro.



“Dalla qualificazione in Champions arrivano 40 milioni, ma anche bonus dagli sponsor cinesi, mentre la Pirelli tornerà a versare una decina di milioni all’anno, visto che in questa stagione la quota era crollata a 3,9”.