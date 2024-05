Inter, 4600 punti in Serie A mai così tanti gol da più di 70 anni: solo una squadra ha fatto meglio

10 minuti fa



Con il rotondo 5-0 in casa del Frosinone, l'Inter continua a coltivare l'obiettivo di raggiungere quota 97 punti in campionato, record per i nerazzurri fissato da Roberto Mancini nel 2007.



In attesa di capire se la squadra di Simone Inzaghi - servono due vittorie nelle ultime due di campionato - riuscirà nell'intento, con il risultato di questa sera l'Inter ha raggiunto, riporta Opta, 4.600 punti in Serie A. La squadra meneghina diventa la seconda a tagliare questo traguardo nella storia del massimo campionato italiano a girone unico, dopo la Juventus.



La rete di Marko Arnautovic, inoltre, rappresenta l'83esimo gol dell'Inter in questo campionato. L'ultima volta che i nerazzurri, poi saliti a 86 con le marcature di Buchanan, Lautaro e Thuram, avevano segnato più reti nelle prime 36 giornate di campionato, era il 1950/51, a quota 101.