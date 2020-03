Attraverso la campagna di crowdfunding #TogetherAsaTeam, varata per affrontare l'emergenza coronavirus, l'Inter ha raccolto la somma di 658.000 euro, 108.000 dei quali arrivati dalle donazioni dei tifosi. Questa cifra verrà ora devoluta all'ospedale Sacco di Milano, uno di quelli maggiormente coinvolti in questa battaglia sanitaria.



Un gesto significativo quello del club nerazzurro, che in precedenza aveva fatto avere al "Sacco" altri 100.000 euro attraverso Suning e una dotazione di 300.000 mascherine e altri prodotti per la Protezione Civile.