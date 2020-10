Nazionali, positivi al Covid-19, calendario fitto. Sono giorni di grande preoccupazione per Antonio Conte, che deve preparare un vero tour de force, senza avere certezze sui giocatori a disposizione. Da sabato, quando è in programma il derby di Milano, l'Inter giocherà ​7 partite in 23 giorni, tre in casa e quattro in trasferta. In campionato contro rossoneri, Genoa, Parma e Atalanta, in Champions League contro Borussia Moenchengladbach, Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Impegni difficili, che i nerazzurri affronteranno, per ragioni diverse, con una rosa limitata e neanche nelle migliori condizioni.



SITUAZIONE POSITIVI - In primis c'è il problema dei giocatori positivi al coronavirus. Young, Gagliardini, Skriniar, Radu, Nainggolan e Bastoni, con quest'ultimo che, scaduti i dieci giorni di quarantena, se negativo al tampone previsto tra giovedì e venerdì, completerà alcuni esami medici per essere a disposizione per il Milan almeno per la panchina. Nella speranza che oggi non arrivino sorprese dagli esiti dell’ultimo giro di tamponi effettuati dai giocatori dell’Inter non andati in Nazionale, Handanovic, Padelli, Ranocchia e Darmian.



NAZIONALI - Resta poi da conoscere le condizioni di chi tornerà dagli impegni internazionali di questi giorni. Al loro ritorno alla Pinetina tutti i giocatori che in questi giorni hanno risposto presente alla chiamata delle nazionali dovranno sottoporsi al tampone e solo all’indomani potranno riprendere ad allenarsi. Questo significa che, fino a venerdì, Conte avrà a disposizione un gruppo con appena sette giocatori.