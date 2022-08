Prima di giocare l'ultima amichevole contro il Villarreal, L'Inter è scesa in campo tra le mura del proprio centro sportivo in un allenamento congiunto con la Pergolettese: il confronto ha visto la vittoria degli uomini di Inzaghi per 8-0, sei reti nel primo tempo e due nel secondo.



I MARCATORI - A segno Lautaro con una doppietta, Dzeko, Gagliardini, D'Ambrosio e un autogol nel primo tempo, Calhanoglu e Lukaku nella ripresa. Skriniar ha giocato la maggior parte della gara, mettendo altri minuti nelle gambe in vista dell'inizio del campionato.